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El primer ministro británico, Keir Starmer, realiza una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL
El primer ministro británico, Keir Starmer, realiza una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL
Por Agencia EFE

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro britániico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

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