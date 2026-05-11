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El primer ministro británico, Keir Starmer, sale tras emitir su voto en un colegio electoral en la capilla de Westminster, en el centro de Londres, el 7 de mayo de 2026. (JUSTIN TALLIS / AFP)
El primer ministro británico, Keir Starmer, sale tras emitir su voto en un colegio electoral en la capilla de Westminster, en el centro de Londres, el 7 de mayo de 2026. (JUSTIN TALLIS / AFP)
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia AFP

Los llamados al primer ministro británico, Keir Starmer, para que dimita aumentaron el lunes después de que el gobernante Partido Laborista fuera aplastado el jueves en las elecciones locales y regionales.

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