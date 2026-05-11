Los llamados al primer ministro británico, Keir Starmer, para que dimita aumentaron el lunes después de que el gobernante Partido Laborista fuera aplastado el jueves en las elecciones locales y regionales.

El dirigente ha incluso perdido el respaldo de varios miembros de su gobierno.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, le han pedido que defina un calendario para su salida, según varios medios británicos, entre ellos The Guardian y Sky News.

El lunes por la noche, al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, habían pedido a Keir Starmer que dejara el cargo.

El primer ministro pronunció un discurso el lunes por la mañana, que no logró apaciguar las tensiones en sus filas.

“Sé que la gente está frustrada con el estado del Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo”, dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

Starmer prometió que su gobierno reconstruirá los lazos con Europa.

Por otra parte, anunció dentro de sus medidas económicas que presentará una ley para nacionalizar British Steel.

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En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Oriente Medio.

Además, quedó atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse los vínculos del enviado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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