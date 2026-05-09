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El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street para la sesión de preguntas al primer ministro en Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street para la sesión de preguntas al primer ministro en Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
/ ANDY RAIN
Por Agencia EFE

La contundente derrota del Partido Laborista en las elecciones locales y regionales celebradas el jueves en Reino Unido ha elevado la presión sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, que busca armar un plan contra reloj para salvar su cargo, mientras voces internas piden su dimisión.

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