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La diputada del Parlamento de Kosovo, Time Kadrijaj, le lanzó proyectiles llenos de yema de huevo al primer ministro interino Albin Kurti, en plena política en el país, el 8 de agosto de 2026. (Captura de X @AJEnglish)
La diputada del Parlamento de Kosovo, Time Kadrijaj, le lanzó proyectiles llenos de yema de huevo al primer ministro interino Albin Kurti, en plena política en el país, el 8 de agosto de 2026. (Captura de X @AJEnglish)
Por Agencia AFP

El Parlamento de Kosovo suspendió su sesión el sábado después de que una diputada de la oposición lanzara huevos contra el primer ministro interino, Albin Kurti, en plena crisis política que podría desembocar en nuevas elecciones anticipadas.

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