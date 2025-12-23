La activista Greta Thunberg, detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina

La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protesta ‘Prisioneros por Palestina’.

La activista sueca, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno británico.

‘Prisioneros por Palestina’ colgó este martes en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos, mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.

Según el grupo, Thunberg fue arrestada durante el acto de protesta ante el edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.

La joven fue detenida en virtud de la ley antiterrorista por sostener un cartel que decía: “Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio”.

El grupo afirmó haber tenido como blanco a esa compañía porque presta servicios a la empresa de defensa Elbit Systems. Dos activistas rociaron pintura roja sobre la fachada del edificio antes de que llegara la policía y procediera al arresto.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) indicó en un comunicado que sobre las 7.00 GMT de este martes, “se utilizaron martillos y pintura roja para dañar un edificio” en Londres, por lo que “un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daños criminales”.

La activista sueca Greta Thunberg antes de su detención por parte de agentes de policía frente a las oficinas de Aspen Insurance en Plantation Place, en Fenchurch Street. Foto: Prisoners for Palestine / AFP / -

“Se pegaron con pegamento cerca de la puerta y agentes especializados están trabajando para liberarlos y ponerlos bajo custodia policial”, aseguró.

“Poco después, una mujer de 22 años también acudió al lugar. Fue arrestada por exhibir un objeto (en este caso, una pancarta) en apoyo a una organización proscrita (en este caso, Acción Palestina), en contra del artículo 13 de la Ley Antiterrorista de 2000”, añadió la Met en un comunicado, en aparente referencia a Thunberg.

El Gobierno británico decidió este año proscribir Acción Palestina tras determinar que sus actividades cruzaron el umbral de lo que se considera terrorismo según la ley antiterrorista del año 2000.

Los motivos principales citados por el gobierno de Keir Starmer incluyeron daños criminales graves, después de que miembros del grupo entrasen en la base militar aérea de Brize Norton, sur de Inglaterra, en junio de este año, donde activistas pintaron con rojo dos aviones militares.