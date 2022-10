La British Broadcasting Corporation, la BBC, está de celebración: cumple 100 años.

La que es hoy la cadena de difusión más grande del mundo se fundó el 18 de octubre de 1922 en Londres, y desde entonces se ha hecho eco de los principales sucesos que dieron forma al pasado siglo y a los que están reformulando el mundo hoy.

Por sus filas han pasado las mejores firmas del momento y los más ilustres colaboradores.

Uno de ellos fue Orson Welles, el director de Ciudadano Kane (1941), considerada hoy una obra maestra del cine.

Welles había sacudido a Estados Unidos en 1931 con aquella obra radiofónica titulada La guerra de los mundos, que muchos creyeron era la retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre.

Para la BBC dirigió y le puso rostro en 1955 a Orson Welles' Sketch Book, una serie de seis comentarios televisivos de 15 minutos.

Hablando directamente a cámara, Welles hacía contacto visual con la audiencia y abordaba temas tan diversos como "el precioso don del miedo escénico" o la interferencia del Estado en la vida privada. Todo, mientras garabatea unos bocetos ilustrativos y en un tono íntimo e incluso conspirativo, cual antepasado monocromático de un youtuber.

George Orwell trabajó en la BBC antes de escribir sus famosas novelas.

Otro de esos famosos que trabajó en la BBC fue el novelista y periodista George Orwell, quien entre 1941-1943 fue productor de radio para el llamado "Servicio del Este", parte del Servicio Mundial.

Como Orwell era conocido por ser un antiimperialista acérrimo, se dice que le dio al servicio un grado de credibilidad política.

Después de dejar la BBC en 1943, Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Blair, escribió sus obras más famosas, "Rebelión en la granja" y "1984".

En ocasión del centenario de la cadena, echamos una mirada atrás a algunos de los momentos más destacados y recordamos las celebridades que han sido parte de la BBC.

1. La primera estación de radio de la BBC

La primera estación de radio de la BBC se llamó 2LO.

Después del cierre de varias estaciones de radio aficionadas, la BBC inició su primer servicio diario de radio el 14 de noviembre de 1922 en Londres, Inglaterra.

El primer programa, emitido a las 18:00 GMT, fue un boletín de noticias suministrado por las agencias. Le siguió un pronóstico del tiempo, preparado por el servicio nacional de meteorología británcio, llamado Met Office.

El locutor en inglés fue Arthur Burrows, director de Programación. Burrows leyó el boletín dos veces, primero rápidamente y después más lento, para que los escuchas pudieran tomar nota si lo desaban.

2. El inicio del Servicio Mundial

El rey Jorge V emitió el primer mensaje navideño de la realeza. (GETTY IMAGES).

El 19 December 1932, el rey Jorge V envió su primer mensaje navideño real a todo Reino Unido y a diferentes partes del mundo.

En el mensaje, difundido por onda corta y enviado principalmente a angloparlantes a lo largo y ancho del Imperio Británico, caracterizó la intención del servico como para "hombres y mujeres, tan aislados por la nieve, el desierto, o el mar, que únicamente las voces en el aire los puede alcanzar".

El discurso sirvió de lanzamiento del Servicio Imperial de la BBC (que ahora se conoce como el Servicio Mundial de la BBC).

El Servicio Mundial de la BBC es actualmente el difusor más grande del mundo en términos de su alcance en área, selección de idiomas y audiencias.

Transmite y difunde información en más de 40 idiomas por todo el mundo via sus servicios online, redes sociales, TV y radio.

3. El icónico micrófono de la BBC

El micrófono tipo A se puede ver en varias series y películas británicas de época.

Los micrófonos disponibles en el mercado en los 1930 eran costosos, así que la BBC trabajó con la empresa Marconi para desarrollar su propio modelo.

En 1934, el micrófono tipo A revolucionó las transmisiones.

Fue desarrollado y refinado a lo largo de los años y llegó a conocerse como el clásico micrófono de la BBC, y aparece en varias series y películas británicas de época.

4. La BBC en español

El español fue el segundo idioma, después del árabe, en el que la BBC transmitió fuera del inglés.

Con el anuncio "Estación de Londres de la BBC", en la madrugada del 15 de marzo de 1938 en la capital británica, noche del 14 de marzo en Latinoamérica, empezó la transmisión inaugural del Servicio Latinoamericano de la BBC.

Jorge Camacho, colombiano, leyó el primer boletín en español de la BBC el 14 de marzo de 1938. Camacho fue posteriormente director de programas del Servicio Latinoamericano.

La noticia principal fue la entrada triunfal de Adolf Hitler a Viena, Austria, en aquel boletín en español que se leyó después en portugués.

La instalación de nuevos transmisores permitió separar las emisiones en español y portugués y expandir la programación. Cuando finalizó la guerra, la BBC transmitía casi seis horas diarias en español y, además de noticias, los temas incluían ciencia y literatura, entre otros.

El español nacionalizado venezolano Ángel Ara (izq), produjo la primera versión radiofónica de Don Quijote, con música original del compositor español Manuel Lazareno y narración del uruguayo Arturo Despouey.

En América Latina, cerca de 100 estaciones de radio llegaron a transmitir los programas del Servicio Latinoamericano.

Las emisiones de radio cesaron en 2011, pero la BBC continúa informando en español en su sitio en internet, BBC Mundo, con contenido en texto, imágenes, video y audio, y en varias plataformas y redes sociales.

5. La primera productora negra de la BBC

Una Marson, originaria de Jamaica, hizo historia en la BBC.

Una Marson hizo historia en la BBC cuando se convirtió en la primera mujer y persona de raza negra en ser produtora de la BBC.

Originalmente de Jamaica, Una ya era una veterana periodista cuando empezó a trabajar en la BBC en 1939.

Su primer cargo fue como asistente en los estudios de televisión en Alexandra Palace, en el norte de Londres, pero se incorporó a la BBC a tiempo completo en marzo de 1941 como asistente de programación en el departamento de "Programas del Imperio".

Su interés en la poesía la ayudó a desarrollar Caribbean Voices ("Voces del Caribe"), una revista dentro de la serie dirigida a las Antillas británica "Calling the West Indies".

6. El fin de la Segunda Guerra Mundial

Miembros del Servicio Auxiliar Territorial desfilan frente a la Plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, durante la celebración del Dia de la Victoria en Europa, el 8 de mayor de 1945. (GETTY IMAGES).

El 1 de mayo de 1945, la BBC anunció el suicidio de Adolf Hitler. A las 19:00 la siguiente programación nocturna fue interrumpida con la noticia de que los alemanes se habían rendido en Italia. El 4 de mayo se rindieron en Dinamarca, marcando prácticamente el fin del conflicto.

Sin embargo, durante algunos días había incertidumbre. El lunes 7 de mayo, las multitudes se congregaron frente al Palacio de Buckingham, pero la noticia que la nación británica había esperado durante cinco años aún no se daba.

Lo que pasó fue que los británcios estaban esperando confirmación de los rusos y los estadounidenses de la derrota de los nazis.

A las 18:00, la BBC comunicó a los escuchas desconcertados que el primer ministro Winston Churchill no estaría hablando esa noche -pero, enences, los programas se interrumpieron a las 19:40 para anunciar que el día siguiente se marcaría la primera Victoria en Europa o Día VE.

La guerra en Europa realmente había terminado. El mensaje de Churchill se difundió por todo el imperio al día siguiente.

La BBC se embarcó en 10 días de programación especial y su sede incónica en Londres, Broadcasting House, se iluminó por primera vez desde 1937.

7. La TV de la BBC conecta al mundo

The Beatles presentaron su famosa canción "All You Need Is Love" en la revolucionaria transmisión de TV "Our World" (Nuestro mundo) en 1967.

En 1967 el programa de televisión "Our World" (Nuestro mundo) hizo historia.

Antes de su transmisión, la televisión satelital solo había conectado a unos países en comunicación bilateral y principalmente por motivos experimentales. Por ejemplo, en 1936, la BBC fue la primera difusora del mundo en proveer un servicio regular de televisión de "alta definición".

Pero "Our World" fue diferente, con su intención de mostrar, por televisión en vivo, un país de cada continente de manera entretenida -conectando el planeta vía satelite por primera vez.

Como parte de la contribución británica al programa, The Beatles tocaron su ahora famosa canción, "All You Need Is Love". Un disco de vinilo de 45 rpm con la canción se lanzó poco después de la presentación y la canción se convirtió en un éxito instantáneo.

Ese programa sería el inicio de otros evento futuros inolvidables en la televisión que también unieron al mundo, incluyendo el concierto Live Aid en 1985.

El concierto Live Aid de 1985 fue trasmitido a 60 países con una audiencia estimada de 400 millones y contó con la participación de estrellas como George Michael, U2, Paul McCartney y Queen. (GETTY IMAGES).

El concierto de rock, presentado desde múltiples salas y estadios, fue organizado por los músicos Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía.

La BBC fue fundamental en el éxito del evento, ya que fue uno de los más grandes enlaces satelitales y transmisiones de televisión de todos los tiempos, con una audiencia estimada en 400 millones, a través de 60 países, viendo el programa en vivo.

8. El misterioso paraguas envenenado

Esta es una reproducción del arma escondida en un paraguas con el que mataron a un periodista del Servicio Mundial de la BBC. (INTERNATIONAL SPY MUSEUM).

El objeto arriba es reproducción del arma escondida en un paraguas con el que mataron al periodista Georgi Markov del Servicio Mundial de la BBC.

El 7 de septiembre de 1978, Markov iba camino a su trabajo en Bush House, la entonces sede del Servicio Mundial de la BBC en Londres, cuando fue pinchado en la parte posterior de la pierna por un hombre misterioso blandiendo un paraguas, que luego escapó corriendo.

Más tarde, Markov enfermó de gravedad y fue internado en un hospital, donde le relató al personal que estaba convencido de que había sido envenenado por el Servicio Secreto de Bulgaria y la KGB.

Markov murió tres días después, a la edad de 49 años, dejando una esposa y una hija de 2 años.

La naturaleza del asesinato y su abierta crítica al régimen comunista en Bulgaria señalaron durante mucho tiempo como sospechosos de estar involucrados a los servicios secretos búlgaros o la KGB rusa. Archivos de la policía secreta de la época luego identificaron a su asesino como un agente con el alias de "Piccadilly".

No obstante, ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por el asesinato.

9. La Guerra de las Malvinas/Falklands y la semilla de BBC Mundo

Uno de los capítulos más intensos y difíciles del entonces Servicio Latinoamericano de la BBC, hoy conocido como BBC Mundo, fue a partir del 2 de abril de 1982, en la disputa armada entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas o Falklands.

El desembarco de las tropas británicas en Malvinas/Falklands. (GETTY).

El conflicto en el Atlántico Sur puso a prueba la independencia y la imparcialidad editorial del Servicio.

Por una parte, el gobierno británico quería que al referirse a las islas se las llamara Falklands y que a las fuerzas argentinas se las denominara "el enemigo".

Uno de los transmisoras de la BBC en la isla Ascensión.

Además, el gobierno británico tomó control de uno de los transmisores del Servicio Latinoamericano en la isla de Ascensión. Pero, también el ejército de Argentina intervino deliberadamente de algunas de sus frecuencias.

La BBC decidió apostar por una información equilibrada, tomando en cuenta la visión de ambas partes en la guerra y el Servicio Latinoamericano asumió un papel protagónico que no había tenido hasta entonces.

Ese evento fue crucial en la historia del Servicio Latinoamericano y terminó por fortalecer la razón de su existencia: llevar al mundo hispanohablante un periodismo imparcial, profundo y de calidad.

Había comenzado la etapa contemporánea del Servicio Latinoamericano, que acabaría convirtiéndose en la innovadora y multimedia BBC Mundo.

10. David Attenborough y el planeta verde

El presentador David Attenborough ha recibido muchos galardones por sus documentales de la naturaleza de la BBC.

El presentador y naturalista británico es muy conocido por sus documentales del mundo natural en la BBC que han abarcado ocho décadas, al igual que por su melodiosa narración.

Sus famosos programas como "Planeta azul", la colección "Vida" y "El mundo natural" han sido vistos por millones de personas y le han merecido muchos galardones, incluyendo premios Emmy y Bafta.

Attenborough empezó presentanto en la BBC en la década de 1960 y luego se convirtió en un alto gerente de la corporación, fungiendo como controlador del canal de TV BBC Two y director de programamción de BBC Televisión.

Su labor en la educación del público sobre el cambio climático llevó a que se fuera nombrado Defensor de la Tierra en 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La más reciente serie de David en la BBC -"Planeta verde"- comprende cinco episodios en los que viaja desde las selvas tropicales hasta las tierras remotas del congelado norte, para explorar las maneras en que las plantas sobrevivien en ambientes diferentes y algunas veces extremos.

Para ver más en inglés sobre los 100 años de la BBCpulsa aquí.