La caída del príncipe Andrés: “Estuvo protegido por orden de su madre y ahora la justicia será más fuerte con él”
El rey Carlos III despojó a su hermano menor, el príncipe Andrés, de los títulos y honores que conservaba, y ordenó su salida de la residencia real de Royal Lodge. La medida, tomada después de nuevas revelaciones sobre su vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, supone una ruptura sin precedentes en la historia reciente de la realeza y marca el inicio de una nueva etapa para la monarquía británica.

