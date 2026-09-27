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Resumen

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En esta mansión inglesa los británicos engañaron a los nazis para que revelaran sus secretos. (Houghton Hall).
En esta mansión inglesa los británicos engañaron a los nazis para que revelaran sus secretos. (Houghton Hall).
Por BBC News Mundo

La Casa de los Secretos de Trent Park hace honor a su nombre.

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