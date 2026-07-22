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Resumen

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Fotografía de archivo de una vista general de las ruinas de la ciudad vieja de Quersoneso en Sevastopol, Crimea, Ucrania. Foto: EFE/Sergei Ilnitsky
Fotografía de archivo de una vista general de las ruinas de la ciudad vieja de Quersoneso en Sevastopol, Crimea, Ucrania. Foto: EFE/Sergei Ilnitsky
Por Agencia EFE

El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán.

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