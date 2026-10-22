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Resumen

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La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el 23 de septiembre de 2026. (Foto de Remko de Waal / ANP / AFP).
La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el 23 de septiembre de 2026. (Foto de Remko de Waal / ANP / AFP).
/ REMKO DE WAAL
Por Agencia EFE

El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales.

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