El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) creció con fuerza en dos elecciones regionales celebradas este domingo en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según sondeos a pie de urna de las cadenas públicas ARD y ZDF.

El ascenso de esta formación, que obtuvo una clara victoria en otras elecciones regionales hace dos semanas, pone en aprietos al Gobierno del conservador Friedrich Merz.

El canciller reconoció que los resultados en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental fueron un “desastre” para su partido, que habría obtenido alrededor del 5% de los votos, el umbral mínimo para entrar al Parlamento regional.

La principal candidata del partido Alternativa para Alemania (AfD), Kristin Brinker, aparece en una fotografía tomada en un colegio electoral de Berlín durante las elecciones regionales(Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP). / RALF HIRSCHBERGER

Pese a ello, Merz se mostró determinado a continuar para llevar a cabo las reformas prometidas al acceder al cargo en 2025. “Asumo esta responsabilidad, porque quiero hacer avanzar a nuestro país”, dijo.

En este estado costero del noreste del país, AfD habría ganado las elecciones con un 37-38% del voto frente a un 36% de los socialdemócratas del SPD, según estas encuestas, aunque tendría difícil gobernar por el rechazo del resto de formaciones a apoyarla.

En Berlín, el partido de extrema derecha habría obtenido entre un 13,5 y un 16% de los votos en unos comicios donde la formación de extrema izquierda Die Linke (24,5-26%) lidera la contienda, de acuerdo con la misma fuente.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Merz habría quedado en segunda posición en la capital, con un 20% de votos.

El canciller alemán Friedrich Merz pronuncia su discurso durante un acto de campaña del principal candidato del partido conservador CDU para las elecciones estatales de Berlín, el 17 de septiembre de 2026. Foto: AFP / JOHN MACDOUGALL

Estos resultados se suman a la contundente victoria de AfD en las elecciones celebradas hace dos semanas en el estado de Sajonia-Anhalt, donde rozó la mayoría absoluta y podría alcanzar por primera vez un gobierno regional.

Esta formación de ultraderecha, que promete la deportación de migrantes y simpatiza con los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, encabeza las encuestas nacionales.

Su auge coincide con el desplome de los índices de aprobación del canciller, quien enfrenta dificultades para aprobar sus reformas económicas y de bienestar en alianza con sus socios de coalición, los socialdemócratas del SPD.