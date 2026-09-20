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Resumen

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La colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel (derecha), y la principal candidata de AfD para Berlín, Kristin Brinker, celebran tras el anuncio de los primeros resultados de la encuesta a pie de urna. (Foto: RALF HIRSCHBERGER / AFP).
La colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel (derecha), y la principal candidata de AfD para Berlín, Kristin Brinker, celebran tras el anuncio de los primeros resultados de la encuesta a pie de urna. (Foto: RALF HIRSCHBERGER / AFP).
/ RALF HIRSCHBERGER
Por Agencia AFP

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) creció con fuerza en dos elecciones regionales celebradas este domingo en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según sondeos a pie de urna de las cadenas públicas ARD y ZDF.

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