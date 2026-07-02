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Resumen

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Liberación de gas procedente de una fuga en el gasoducto Nord Stream 1, en la zona económica sueca del mar Báltico, el 28 de septiembre de 2022. (Foto de Handout / SWEDISH COAST GUARD / AFP)
Liberación de gas procedente de una fuga en el gasoducto Nord Stream 1, en la zona económica sueca del mar Báltico, el 28 de septiembre de 2022. (Foto de Handout / SWEDISH COAST GUARD / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

La fiscalía alemana acusó el jueves a las autoridades ucranianas de haber ordenado el sabotaje de los gasoductos Nord Stream que conectaban Rusia con Europa, poco después de la invasión rusa de Ucrania.

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