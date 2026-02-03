Escuchar
(2 min)
La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, llega al juzgado de París el día de las alegaciones finales de la fiscalía en el juicio de apelación por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, llega al juzgado de París el día de las alegaciones finales de la fiscalía en el juicio de apelación por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, llega al juzgado de París el día de las alegaciones finales de la fiscalía en el juicio de apelación por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
La líder del partido parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, llega al juzgado de París el día de las alegaciones finales de la fiscalía en el juicio de apelación por el caso de malversación del RN, en París, Francia, el 3 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Agencia EFE

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París adelantó este martes que pedirá “penas de inhabilitación” en el caso de desvío de fondos europeos en el que está condenada en primera instancia la líder ultraderechista Marine Le Pen y otras diez personas relacionados con su partido, la Agrupación Nacional, pero sin precisar los años de las mismas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
La Fiscalía de Francia adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Marine Le Pen
Europa

La Fiscalía de Francia adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Marine Le Pen

Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación
Europa

Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso
Europa

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia
Europa

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia