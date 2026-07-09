00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Foto: EFE/Javier Lizón/Archivo
Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Foto: EFE/Javier Lizón/Archivo
Por Agencia EFE

La Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, procesada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos en relación con su actividad profesional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.