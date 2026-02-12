Por Juan Luis Del Campo

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este 11 de febrero el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, medida interpretada como un gesto para aplacar al presidente estadounidense, Donald Trump, quien pasó meses advirtiendo con tomar por temas de seguridad la isla de Groenlandia, un territorio independiente del Reino de Dinamarca, lo cual puso en crisis a la alianza militar atlántica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rusia vs Telegram: un conflicto que lleva varios años y que hoy tiene implicancias directas en la guerra con Ucrania
Europa

Rusia vs Telegram: un conflicto que lleva varios años y que hoy tiene implicancias directas en la guerra con Ucrania

“La gran incógnita es si Trump se va a dar por satisfecho”: la OTAN lanza Centinela del Ártico, operación militar para resguardar esa región
Europa

“La gran incógnita es si Trump se va a dar por satisfecho”: la OTAN lanza Centinela del Ártico, operación militar para resguardar esa región

Rusia confirma bloqueo de WhatsApp por su “reticencia” a cumplir la ley
Europa

Rusia confirma bloqueo de WhatsApp por su “reticencia” a cumplir la ley

Rusia recomienda a sus cuidadanos no viajar a Cuba y prepara suministro de petróleo a la isla
Europa

Rusia recomienda a sus cuidadanos no viajar a Cuba y prepara suministro de petróleo a la isla