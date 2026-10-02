En los ocho primeros meses del año, unos 15.280 civiles murieron o resultaron heridos en la guerra de Ucrania, una media de más de 400 víctimas cada semana y un 55 % más que en el mismo periodo de 2025, advirtió este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

“La escalada continua está creando una espiral de venganza y represalias que tendrá terribles consecuencias para la población durante décadas”, destacó Türk en un debate sobre Ucrania mantenido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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El jefe de derechos humanos de la ONU quiso dirigirse a la población rusa para señalar que el conflicto, de más de cuatro años y medio de duración, “sólo sirve a una poderosa elite, especialmente a quienes tienen vínculos financieros con el ámbito militar”.

Türk recordó que mientras la línea de frente permanece prácticamente sin cambios, Rusia continúa atacando viviendas, escuelas, centros sanitarios, vías férreas y otras infraestructuras civiles.

“Los ataques rusos contra supermercados y empresas alimentarias ya están provocando escasez temporal de verduras y productos lácteos en algunas zonas, y los daños en las centrales eléctricas provocan cortes de suministro que afectan a las estaciones de bombeo de agua”, detalló.

Un rescatista trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una tienda en la región de Kiev, Ucrania, el 30 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS / STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Aseguró en un mensaje a la población ucraniana que la ONU y la comunidad internacional “está haciendo todo lo posible para apoyar una paz con justicia y rendición de cuentas”, para lo cual pidió a aquellos Estados con influencia que actúen urgentemente para impulsar posibles negociaciones.

Türk hizo especial hincapié en la utilización de drones de corto alcance en el conflicto, con ataques a civiles y acciones que impiden la entrega de ayuda humanitaria o restringen la libertad de circulación.

“Ucrania es un laboratorio de la guerra con drones, necesitamos medidas urgentes a gran escala internacional para hacer frente a la carnicería causada por estas armas en todo el mundo”, alertó.

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