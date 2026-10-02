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Resumen

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Unos niños de la zona permanecen cerca del lugar donde impactó un dron ruso contra un edificio escolar en una zona residencial de Kiev. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
Unos niños de la zona permanecen cerca del lugar donde impactó un dron ruso contra un edificio escolar en una zona residencial de Kiev. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
Por Agencia EFE

En los ocho primeros meses del año, unos 15.280 civiles murieron o resultaron heridos en la guerra de Ucrania, una media de más de 400 víctimas cada semana y un 55 % más que en el mismo periodo de 2025, advirtió este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

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