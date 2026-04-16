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La Comisión Europea busca lidiar con la escasez de combustible con una serie de medidas para reducir su consumo como promover el teletrabajo y abaratar el costo del transporte público. En la foto la presidenta del ente, Ursula von der Leyen. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
La Comisión Europea busca lidiar con la escasez de combustible con una serie de medidas para reducir su consumo como promover el teletrabajo y abaratar el costo del transporte público. En la foto la presidenta del ente, Ursula von der Leyen. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Juan Luis Del Campo

La guerra en Irán y el subsecuente bloqueo del vital Estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo mundial, han causado una crisis energética mundial de una magnitud quizás no vista desde 1973. Y si bien Asia se ha llevado la mayor parte del impacto, la Unión Europea no está saliendo indemne.

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