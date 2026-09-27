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Soldados franceses cargan un obús autopropulsado Caesar Mk-I durante un ejercicio de fuego real junto a tropas lituanas y aliados de la OTAN, en el área de entrenamiento General Silvestras Žukauskas, en Pabradė, Lituania, el 16 de septiembre de 2026. Los ejercicios forman parte de la operación internacional “Strong Griffin 2026”. Lituania adquirirá obuses Caesar Mk-II de la francesa KNDS. (FOTO: AFP)
Soldados franceses cargan un obús autopropulsado Caesar Mk-I durante un ejercicio de fuego real junto a tropas lituanas y aliados de la OTAN, en el área de entrenamiento General Silvestras Žukauskas, en Pabradė, Lituania, el 16 de septiembre de 2026. Los ejercicios forman parte de la operación internacional “Strong Griffin 2026”. Lituania adquirirá obuses Caesar Mk-II de la francesa KNDS. (FOTO: AFP)
/ PETRAS MALUKAS
Por Gisella López Lenci

El domingo 13 de setiembre del 2026, la guerra tocó la puerta de la Unión Europea y de la OTAN. Un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros en la estación de Yahodyn, en la región ucraniana de Volyn, apenas a dos kilómetros de la frontera con Polonia. No solo fue la ubicación lo que alarmó. El ataque ocurrió poco después de que altos funcionarios de seguridad europeos, además del exprimer ministro británico Boris Johnson, pasaran por esa misma ruta luego de participar en una cumbre en Kiev, la capital de Ucrania.

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