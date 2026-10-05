icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una bandera nacional alemana ondea a media asta en el tejado frente a la cúpula del edificio del Reichstag, parte del parlamento alemán. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Una bandera nacional alemana ondea a media asta en el tejado frente a la cúpula del edificio del Reichstag, parte del parlamento alemán. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

El presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas alemanas), Martin Jäger, avisó este lunes sobre la posibilidad de que la hostilidad de Rusia hacia Alemania lleve a un “conflicto violento”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.