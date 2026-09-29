La policía que investiga la presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base aérea británica utilizada por Estados Unidos, anunció este martes que no encontró ningún “explosivo” sino gasolina en los vehículos de los Sospechosos, lo que añadió aún más confusión al caso.

Este martes por la tarde, la policía antiterrorista confirmó la información publicada por varios medios británicos: no se encontró ningún artefacto explosivo en los vehículos utilizados por los sospechosos, requisados ​​cerca de la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

Esos autos “fueron examinados exhaustivamente, con medios militares y de expertos de la policía científica, y estamos en condiciones de confirmar que no se ha descubierto ningún artefacto explosivo”, declaró el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, citado en un comunicado.

En cambio, “se incautó una buena cantidad de gasolina”, agregó.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.

Los cinco sospechosos, todos británicos y de entre 23 y 25 años, habían sido detenidos por “preparación de un acto terrorista” cerca de una base de la Real Fuerza Aérea [RAF] en Fairford. Pero el lunes quedaron en libertad bajo fianza.

Su liberación “no significa que la investigación haya terminado”, señaló Laurence Taylor.

“Yo no habría hecho eso”, comentó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Bombarderos B-1 Lancer estadounidenses en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/Neil Hall

Durante la madrugada del domingo al lunes, el propio Trump estaba seguro de la culpabilidad de los detenidos.

“Lo sabemos todo sobre ellos. Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños a nuestra base”, había dicho.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el caso implica “claramente a un actor extranjero”. No proporcionado detalles.

“Mucho ruido y pocas nueces”

En el lugar, todo apunta a que la situación podría volver a la normalidad más pronto que tarde. “Continuamos reduciendo el número de lugares investigados en torno a la base (...) y prevemos cerrarlos completamente para mañana”, precisó Taylor.

El martes por la mañana, la zona seguía estando vigilada por un importante dispositivo policial.

Estados Unidos utiliza la base de Fairford desde marzo en el marco de sus “operaciones defensivas” en su guerra contra Irán.

La república islámica empresarial “categóricamente” estará implicada en cualquier proyecto de ataque contra la base de la Royal Air Force (RAF) británica, después de que varios artículos informaran que la policía investigaba una posible responsabilidad del país.

“Estamos explorando múltiples líneas de investigación”, declaró el lunes el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor.

La alerta había sido dada por una agricultora el domingo de madrugada.

La mujer explicó que había llamado a la policía para informar de “tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base”.

Un agente de policía armado habla con una persona en un automóvil frente a la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente "grave" cerca de la base utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Foto: BEN STANSALL / AFP / BEN STANSALL

La vecina de la zona contó a la BBC el lunes que había visto “un grupo de hombres con el rostro cubierto” cuando regresaba de una salida nocturna.

Según imágenes aéreas de las furgonetas, estas transportaban barriles y, al menos una de ellas, llevaba un logotipo falso que daba la impresión de pertenecer a una empresa de transporte de combustible.

Ese hecho suscitó especulaciones en algunos medios sobre si se trataba de ladrones de combustible.

Patricia, otra vecina de la zona, dijo a la AFP que este asunto se traduce en “mucho ruido y pocas nueces”.

“Si los investigadores no han encontrado nada, entonces el lugar de los sospechosos no está en prisión”, explicó la vecina.

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