icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Simpatizantes del partido Demócratas de Suecia (SD) reaccionan a las encuestas a pie de urna durante las elecciones generales suecas del 13 de septiembre de 2026 en Estocolmo. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Simpatizantes del partido Demócratas de Suecia (SD) reaccionan a las encuestas a pie de urna durante las elecciones generales suecas del 13 de septiembre de 2026 en Estocolmo. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia AFP

El bloque de izquierda, liderado por los socialdemócratas, encabeza los resultados de las elecciones generales de este domingo en Suecia, según dos sondeos a boca de urna publicados tras el cierre de las urnas, mientras que la extrema derecha parece perder terreno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.