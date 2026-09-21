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Resumen

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Ines Schwerdtner, colíder del partido federal La Izquierda (Die Linke), gesticula durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 21 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Ines Schwerdtner, colíder del partido federal La Izquierda (Die Linke), gesticula durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 21 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

La Izquierda, el partido que salió vencedor en las elecciones regionales del domingo en Berlín, pidió este lunes la dimisión del canciller, Friedrich Merz, y el fin de su política de recortes, tras la derrota de su Unión Cristianodemócrata (CDU) en la capital y en la región de Mecklemburgo-Antepomerania, donde quedó incluso fuera del parlamento regional.

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