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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro canadiense Mark Carney y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: DAVE CHAN / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro canadiense Mark Carney y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: DAVE CHAN / AFP
/ DAVE CHAN NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque europeo, en un discurso en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

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