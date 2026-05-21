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Buzos recuperando parte de la cola del avión A330 de Air France que se estrelló en pleno vuelo sobre el océano Atlántico mientras cubría la ruta de Río de Janeiro a París el 1 de junio de 2009. Foto: Imagen de archivo / MARINA BRASILEÑA / AFP
Buzos recuperando parte de la cola del avión A330 de Air France que se estrelló en pleno vuelo sobre el océano Atlántico mientras cubría la ruta de Río de Janeiro a París el 1 de junio de 2009. Foto: Imagen de archivo / MARINA BRASILEÑA / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

La justicia francesa declaró este jueves culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida a 228 personas.

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