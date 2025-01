Una mujer francesa fue engañada y les dio US$850.000 a estafadores que se hacían pasar por el actor Brad Pitt con la ayuda de inteligencia artificial.

La historia fue difundida por el canal de televisión francés TF1, que decidió retirar el programa debido a la enorme ola de burlas que se desató en contra de la mujer.

El programa de máxima audiencia, emitido el domingo, atrajo la atención nacional sobre una diseñadora de interiores llamada Anne, de 53 años, quien creía que mantenía una relación con Pitt desde hacía un año y medio.

En un popular programa francés de YouTube, Anne dijo luego que no era "ni loca ni idiota" : "Simplemente me engañaron, lo admito y por eso me presenté, porque no soy la única".

Un representante de Pitt le dijo al medio estadounidense Entertainment Weekly que era "horrible que los estafadores se aprovecharan de la fuerte conexión de los fanáticos con las celebridades" y que la gente no debería responder a contactos no solicitados, "especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales".

Cientos de usuarios en las redes se burlaron de Anne, quien habría perdido sus ahorros y habría intentado quitarse la vida tres veces desde que salió a la luz la estafa, indicó el programa de televisión.

Netflix Francia publicó un post en X en el que anunciaba "cuatro películas con Brad Pitt (de verdad)", mientras que, en un post que luego fue eliminado, el equipo de fútbol Toulouse FC decía: "Hola Anne, Brad nos dijo que estaría en el estadio el miércoles... ¿Y tú?".

El club se disculpó luego por la publicación.

“Una mujer como ella”

El martes, TF1 dijo que había retirado el segmento sobre Anne después de que su testimonio provocara "una ola de acoso", aunque el programa todavía se puede encontrar en línea.

En el video, Anne dijo que su terrible experiencia comenzó cuando descargó Instagram en febrero de 2023, mientras todavía estaba casada con un empresario adinerado.

De inmediato fue contactada por alguien que dijo que era la madre de Pitt, Jane Etta, quien le dijo a Anne que su hijo "necesitaba una mujer como ella".

Alguien que decía ser Pitt se puso en contacto al día siguiente, lo que hizo sonar las alarmas de Anne. "Pero como yo era alguien que no estaba muy acostumbrada a las redes sociales, realmente no sabía lo que estaba pasando", dijo.

En un momento, "Brad Pitt" dijo que intentó enviarle regalos de lujo pero que no pudo pagar la aduana porque sus cuentas bancarias estaban congeladas debido a su proceso de divorcio con la actriz Angelina Jolie, lo que llevó a Anne a transferir más de US$9.200 a los estafadores.

"Como una tonta, pagué... Cada vez que dudaba, él lograba disipar mis dudas", añadió.

Cuando vio imágenes del verdadero Brad Pitt con su nueva novia Inés de Ramón, Anne tuvo sospechas del engaño. (Getty Images).

Ayuda para el cáncer

Las solicitudes de dinero aumentaron cuando el falso Pitt dijo que necesitaba dinero en efectivo para pagar un tratamiento para un cáncer de riñón y le envió múltiples fotos del actor en una cama de hospital, generadas por inteligencia artificial.

"Busqué esas fotos en internet pero no pude encontrarlas, así que pensé que eso significaba que se había tomado esas selfies sólo para mí", dijo.

Anne y su marido se divorciaron en esa misma época y ella recibió US$798.000, que destinó en su totalidad a los estafadores.

"Me dije a mí misma que tal vez estaba salvando la vida de un hombre", dijo Anne, quien también se encuentra en remisión del cáncer.

La hija de Anne, que ahora tiene 22 años, le dijo a TF1 que intentó "hacer que su madre entrara en razón" durante más de un año, pero que su madre estaba demasiado emocionada.

"Me dolió ver lo ingenua que era", dijo.

Cuando aparecieron imágenes en las revistas del corazón que mostraban al verdadero Brad Pitt con su nueva novia Inés de Ramón, Anne tuvo sospechas del engaño.

Sin embargo, los estafadores le enviaron un informe de noticias falsas en el que un presentador generado por inteligencia artificial hablaba de la "relación exclusiva de Pitt con una mujer especial que se llama Anne".

El video consoló a Anne por un corto tiempo, pero cuando los verdaderos Brad Pitt e Inés de Ramon hicieron oficial su noviazgo en junio de 2024, Anne decidió terminar la relación.

Agente especial del FBI

Los estafadores intentaron sacarle más dinero haciéndose pasar por el "agente especial del FBI John Smith", pero Anne se puso en contacto con la policía. Actualmente se lleva a cabo una investigación.

En el programa de TF1 se informó que los hechos dejaron a Anne arruinada y que ella ha intentado acabar con su vida tres veces.

"¿Por qué fui elegida para ser lastimada de esta manera?", dijo entre lágrimas. "Estas personas merecen el infierno. Necesitamos encontrar a esos estafadores, se los ruego. Por favor, ayúdenme a encontrarlos".

Pero en una entrevista que se transmitió en YouTube, Anne respondió a TF1 diciendo que había omitido detalles sobre sus repetidas dudas de si estaba hablando con el actor estadounidense.

Y agregó que cualquiera podría haber caído en la estafa si le hubieran dicho "palabras que nunca escuchaste de tu propio marido".

Anne señaló que ahora vive con una amiga: "Toda mi vida es una pequeña habitación con algunas cajas. Eso es todo lo que me queda".

Aunque muchos usuarios se burlaron de Anne, otros se pusieron de su lado.

"Entiendo el efecto cómico, pero estamos hablando de una mujer de unos 50 años que fue engañada por unos deepfakes e inteligencia artificial que tus padres y abuelos serían incapaces de detectar", decía una publicación en X.