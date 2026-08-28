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Resumen

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La Princesa Heredera de Noruega, Mette-Marit. Foto: EFE/EPA/OLE Berg-Rusten
La Princesa Heredera de Noruega, Mette-Marit. Foto: EFE/EPA/OLE Berg-Rusten
Por Agencia EFE

La nueva reina de Noruega, Mette-Marit, accede al trono del país nórdico tras la muerte este viernes de Harald V, padre de su esposo, Haakon VIII, con el que esta plebeya de 53 años se casó siendo madre soltera y acaba de celebrar sus bodas de plata entre preocupación por su salud y escándalos pasados.

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