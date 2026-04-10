Por Milagros Asto Sánchez

El libro de memorias del rey emérito español Juan Carlos I se publicó a fines del 2025 y rápidamente desató un debate sobre el alcance de su legado y el peso de sus escándalos. Algunos pasajes de la biografía, llamada “Reconciliación”, provocaron revuelo al evocar sus vínculos con el dictador Francisco Franco, las tensiones en la familia real e incluso las razones por las que aceptó millones de euros de Arabia Saudita.

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Entrevista