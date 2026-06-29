Un total de 26 personas han muerto o han desaparecido, con pocas posibilidades de ser encontrados con vida, en los ríos, lagos y piscinas de Alemania entre el viernes y el domingo, días en los que se han batido tres récords consecutivos de temperatura, hasta los 41,7 grados centígrados.

Según confirmó a EFE Martin Holzhause, el portavoz de la agrupación de organizaciones de rescatistas DLRG, la cifra de este balance preliminar es “especialmente alta” y se trata de uno de los fines de semana con el mayor número de víctimas “de los últimos años, si no lo es de las últimas décadas”.

Holzhause señaló que habitualmente el 80 % de las víctimas de ahogamiento u otros accidentes letales en el agua suelen ser hombres, aunque en este caso la tasa haya ascendido al 100 %.

Los varones son más propensos a minimizar o a ignorar los riesgos, a bañarse en lugares donde está prohibido hacerlo, a introducirse en aguas turbias y también a prácticas de riesgo como saltar al agua sin dejar que el cuerpo se adapte al cambio de temperatura o a bañarse estando bajo el influjo del alcohol y las drogas, explicó.

El portavoz también remarcó que existe una correlación entre los accidentes de baño y las altas temperaturas, puesto que muchas piscinas tuvieron que dejar de aceptar bañistas y muchas zonas acondicionadas para nadar en lagos se encontraron también completamente masificadas a lo largo del fin de semana.

Un termómetro muestra la temperatura de más de 40 grados en Volklingen Ironworks en Volklingen, Alemania. Los meteorólogos pronostican nuevos máximos de temperatura en Europa occidental. (Foto: AFP)

Según informó el domingo la televisión pública ARD, que citó al Servicio Meteorológico Alemán (DWD), en la jornada del domingo se registraron 41,7 grados en Coschen, en el este de Brandeburgo, el estado federal oriental que envuelve a Berlín, el valor más alto jamás medido en Alemania.

El viernes se rompió por primera vez desde 2019 el récord histórico de calor en Alemania, cuando en Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, se midieron 41,3 grados, superados posteriormente el sábado por los 41,5 grados alcanzados en Drewitz, en el este.

El anterior récord, del 25 de julio de 2019, era de 41,2 grados, medidos en Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste del país.