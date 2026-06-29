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Resumen

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Un turista se protege del sol bajo una sombrilla en frente de la puerta de Brandenburgo in Berlin el 27 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
Un turista se protege del sol bajo una sombrilla en frente de la puerta de Brandenburgo in Berlin el 27 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
Por Agencia EFE

Un total de 26 personas han muerto o han desaparecido, con pocas posibilidades de ser encontrados con vida, en los ríos, lagos y piscinas de Alemania entre el viernes y el domingo, días en los que se han batido tres récords consecutivos de temperatura, hasta los 41,7 grados centígrados.

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