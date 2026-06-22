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Resumen

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Varias personas se refrescan en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, en París, Francia. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
Varias personas se refrescan en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, en París, Francia. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
/ YOAN VALAT
Por Agencia AFP

El calor asfixiante que golpea el oeste de Europa, vinculado al cambio climático, se intensificó este lunes, especialmente en Francia, donde dos niños fueron hallados muertos dentro de un auto.

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