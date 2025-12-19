La ONU anuncia fin de la hambruna en Gaza, pero condiciones aún son “muy graves”

Escucha la noticia
La hambruna ha terminado en Gaza, aunque la mayoría de la población del enclave costero palestino enfrenta aún niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es “crítica”, indicó la ONU este viernes.
“Tras el alto el fuego [entre el movimiento islamista Hamás e Israel] declarado el 10 de octubre de 2025, el último análisis CIF apunta a una mejoría notable de la seguridad alimentaria y la nutrición”, indicó la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un organismo de Naciones Unidas con sede en Roma.
No obstante, la mayoría de la población de la Franja sigue “enfrentada a niveles elevados de inseguridad alimentaria”, precisó el CIF.
La situación, enfatizó el organismo, es “crítica” pese a un “mejor acceso para las entregas alimentarias humanitarias y comerciales”.
“Toda la Franja de Gaza está considerada en situación de emergencia (fase 4 del CIF) hasta mitad de abril de 2026. Ninguna zona está en situación de hambruna”, correspondiente a la fase 5 del CIF, precisó el organismo de la ONU.
Según sus previsiones, relativas al período entre el 1 de diciembre y el 15 de abril de 2026, “la situación seguirá siendo grave, con alrededor de 1,6 millones de personas confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel ‘crisis’ o peor”, es decir, equivalente a la fase 3 o más del índice CIF.
