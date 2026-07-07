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Resumen

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Kylian Mbappé igualó a Miroslav Klose con 16 goles en la historia de los Mundiales tras su doblete ante Irak. Foto: AFP
Kylian Mbappé igualó a Miroslav Klose con 16 goles en la historia de los Mundiales tras su doblete ante Irak. Foto: AFP
/ JEWEL SAMAD
Por Agencia AFP

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones “racistas” y “despreciables” de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

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