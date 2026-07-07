La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones “racistas” y “despreciables” de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

“Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado”, lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan.

El vocero declaró que estos incidentes racistas “reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte”.

La senadora Celeste Amarilla atacó en las redes sociales al futbolista después de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial por 1-0, con gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!”, escribió en un mensaje.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa tras la polémica por sus expresiones racistas en contra del futbolista francés Kylian Mbappé. (EFE/ Juan Pablo Pino). / Juan Pablo Pino

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro mensaje.

Mbappé respondió el lunes calificando de “despreciable” a la senadora y afirmó que es “indigna de su cargo”.

Además, el gobierno de Paraguay repudió las declaraciones y afirmó que son contrarias a “los valores y principios” que el país promueve.