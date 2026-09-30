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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia su discurso en el Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, Rusia, el 25 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV)
El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia su discurso en el Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, Rusia, el 25 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV)
/ ANATOLY MALTSEV
Por Agencia EFE

La OTAN confirmó este miércoles que Moscú le ha transmitido un mensaje advirtiendo con el uso de la fuerza militar, incluidas sus armas nucleares, contra los aliados en caso de amenazar territorio ruso, ante el cual la Alianza Atlántica denunció “el uso de la retórica militar” y afirmó que no supone ningún riesgo para Rusia.

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