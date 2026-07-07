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Resumen

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, a su llegada a la base aérea de Etimesgut, para la cumbre de la OTAN en Ankara. (AFP).
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, a su llegada a la base aérea de Etimesgut, para la cumbre de la OTAN en Ankara. (AFP).
/ MURAT CETINMUHURDAR
Por Agencia AFP

El jefe de la OTAN anunció este martes varios contratos de armamento para intentar convencer a Estados Unidos de que Europa se toma en serio el aumento del gasto en defensa, en el primer día de la cumbre de la Alianza en Ankara.

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