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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, saluda al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el encuentro que celebraron en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía. Foto: EFE/ Presidencia del Consejo Europeo
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, saluda al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el encuentro que celebraron en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía. Foto: EFE/ Presidencia del Consejo Europeo
Por Agencia EFE

Los países de la OTAN se comprometieron este miércoles en la cumbre de Ankara a apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.

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