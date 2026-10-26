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Resumen

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Traslado de un paciente en una unidad de aislamiento desde una aeronave de rescate a un helicóptero de rescate de Swiss Air Rescue (Rega). (Foto: EFE/EPA/MICHAEL BUHOLZER)
Traslado de un paciente en una unidad de aislamiento desde una aeronave de rescate a un helicóptero de rescate de Swiss Air Rescue (Rega). (Foto: EFE/EPA/MICHAEL BUHOLZER)
/ MICHAEL BUHOLZER
Por Agencia EFE

La ciudadana suiza que la semana pasada dio positivo por ébola en Nigeria fue ingresada este lunes en un hospital especializado de Ginebra tras ser evacuada desde el país africano, según confirmó el Gobierno helvético.

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