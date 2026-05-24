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El entonces príncipe Andrés se marcha después de asistir al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 20 de abril de 2025. (Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP)
El entonces príncipe Andrés se marcha después de asistir al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 20 de abril de 2025. (Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP)
/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Por Agencia EFE

La Policía británica investiga una denuncia contra el expríncipe Andrés por supuesta conducta inapropiada con una mujer durante el festival hípico de Royal Ascot en 2002, según revela este domingo el dominical británico ‘The Sunday Times’.

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