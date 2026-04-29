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Agentes de policía y miembros de la comunidad judía en el lugar donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Agentes de policía y miembros de la comunidad judía en el lugar donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
/ TOLGA AKMEN
Por Agencia EFE

La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga si el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en el norte de la ciudad “tiene vínculos con el terrorismo”, según informó en un comunicado.

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