La policía confirma la muerte del presunto atacante de la sinagoga de Mánchester

La Policía británica confirmó este jueves la muerte por disparos de agentes policiales del presunto responsable del ataque terrorista de esta mañana en una sinagoga de Manchester (noroeste de Inglaterra), que ha causado otros dos fallecidos y al menos tres heridos.
“Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluido el atacante, que fue tiroteado por agentes de la Policía del Gran Manchester (GMP)”, indicaron las autoridades policiales en un comunicado difundido en X.
Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.
Por el momento se desconoce la identidad del atacante, así como la naturaleza de su acción, pero fuentes policiales indicaron que portaba “objetos sospechosos en el cuerpo” que todavía investigan los artificieros de la Policía, lo que indicaría un posible atentado terrorista.
A lo largo de la mañana, los medios británicos informaron de que se había oído una “detonación fuerte” en la zona de la sinagoga.
Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones, si bien reiteraron que no supondrán “ningún riesgo para el público”, aunque pidieron evitar acercarse al lugar de los hechos.
