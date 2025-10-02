Agentes de policía hablan con un miembro de la comunidad local cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, al norte de Mánchester, el 2 de octubre de 2025. Foto: Oli SCARFF / AFP
Agentes de policía hablan con un miembro de la comunidad local cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, al norte de Mánchester, el 2 de octubre de 2025. Foto: Oli SCARFF / AFP
La policía confirma la muerte del presunto atacante de la sinagoga de Mánchester
La policía confirma la muerte del presunto atacante de la sinagoga de Mánchester

La policía confirma la muerte del presunto atacante de la sinagoga de Mánchester

La confirmó este jueves la muerte por disparos de agentes policiales del presunto responsable del de Manchester (noroeste de Inglaterra), que ha causado otros dos fallecidos y al menos tres heridos.

“Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluido el atacante, que fue tiroteado por agentes de la Policía del Gran Manchester (GMP)”, indicaron las autoridades policiales en un comunicado difundido en X.

Starmer anuncia más seguridad policial en las sinagogas tras el ataque en Mánchester

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Por el momento se desconoce la identidad del atacante, así como la naturaleza de su acción, pero fuentes policiales indicaron que portaba “objetos sospechosos en el cuerpo” que todavía investigan los artificieros de la Policía, lo que indicaría un posible atentado terrorista.

Policías armados en un cordón policial en el lugar donde se produjo un ataque con un vehículo y apuñalamientos en una sinagoga de Mánchester, Reino Unido, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Policías armados en un cordón policial en el lugar donde se produjo un ataque con un vehículo y apuñalamientos en una sinagoga de Mánchester, Reino Unido, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
A lo largo de la mañana, los medios británicos informaron de que se había oído una “detonación fuerte” en la zona de la sinagoga.

Las autoridades señalaron que , si bien reiteraron que no supondrán “ningún riesgo para el público”, aunque pidieron evitar acercarse al lugar de los hechos.

