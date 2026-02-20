La Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor

Escuchar
Policías británicos patrullan en las inmediaciones de la residencia del expríncipe Andrés, en Sandringham, Norfolk, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen
Por Agencia EFE

La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

