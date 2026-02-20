La Policía pide a escoltas del expríncipe Andrés compartir lo que vieran y oyesen

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo del ex príncipe Andrés. Foto: EFE/Andy Rain
Por Agencia EFE

La Policía británica pidió este viernes a agentes que pudieran haber trabajado estrechamente con el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, detenido el jueves y posteriormente liberado bajo investigación, que compartan información proveniente de lo que escuchasen y oyesen en su periodo de servicio.

