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Resumen

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Miembros de la Gendarmería serbia montan guardia en la entrada de la embajada israelí en Belgrado el 28 de octubre de 2026, después de que un agente de policía destinado en la misión fuera atacado con dos cuchillos poco después de la medianoche. Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
Miembros de la Gendarmería serbia montan guardia en la entrada de la embajada israelí en Belgrado el 28 de octubre de 2026, después de que un agente de policía destinado en la misión fuera atacado con dos cuchillos poco después de la medianoche. Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
/ ANDREJ ISAKOVIC
Por Agencia AFP

La policía serbia mató este miércoles a un supuesto simpatizante del grupo Estado Islámico (EI) frente a la embajada de Israel en Belgrado cuando atacó a un agente, informó el ministro serbio del Interior, Ivica Dacic.

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