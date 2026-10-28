La policía serbia mató este miércoles a un supuesto simpatizante del grupo Estado Islámico (EI) frente a la embajada de Israel en Belgrado cuando atacó a un agente, informó el ministro serbio del Interior, Ivica Dacic.

“Un menor cuya identidad no ha sido determinada (...) atacó a un miembro de la policía con dos cuchillos mientras gritaba ‘Allahu Akbar’” (Alá es grande), dijo Dacic, quien ordenó elevar la amenaza de terrorismo a su nivel máximo.

El policía mató al atacante en defensa propia, pero sufrió una herida menor de cuchillo en la cara durante el incidente, ocurrido pasada la medianoche (23H00 GMT), señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Según Dacic, los servicios de seguridad vigilaban al atacante, “un conocido simpatizante del Estado Islámico”.

“Su perfil de Instagram incluye una bandera negra con el emblema del Estado Islámico”, agregó.

Israel confirmó lo que calificó de intento de “atentado terrorista” cerca de su embajada en Belgrado, poco después del anuncio de los primeros resultados de las elecciones legislativas que colocan por el momento a la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu en cabeza.

Miembros de la Gendarmería serbia montan guardia en la entrada de la embajada israelí en Belgrado el 28 de octubre de 2026, después de que un agente de policía destinado en la misión fuera atacado con dos cuchillos poco después de la medianoche. Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP / ANDREJ ISAKOVIC

“Confirmamos la información sobre un intento de atentado terrorista cerca de la embajada de Israel en Belgrado. El agresor fue neutralizado por la policía local. Ningún miembro del personal de la embajada resultó herido y la misión estaba cerrada en el momento del incidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en X.

El aumento en el nivel de alerta terrorista en Serbia implica “mayores controles de seguridad y una mayor presencia policial en sitios sensibles, como instalaciones de infraestructura y lugares de concentración de grandes multitudes”, señaló el ministro del Interior serbio.

Este tipo de ataque es raro en Serbia, aunque la embajada israelí en Belgrado ha sido atacada antes.

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