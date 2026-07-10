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Resumen

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El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con su homólogo tanzano en el Kremlin el 3 de junio de 2026. (Foto de Ramil Sitdikov / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con su homólogo tanzano en el Kremlin el 3 de junio de 2026. (Foto de Ramil Sitdikov / AFP).
/ RAMIL SITDIKOV
Por Agencia EFE

Los índices de popularidad del presidente ruso, Vladimir Putin, volvieron a caer en medio de la grave crisis de combustible que vive este país debido a los ataques ucranianos contra las refinerías en territorio ruso, según los sondeos publicados este viernes.

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