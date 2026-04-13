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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “inaceptables” las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “inaceptables” las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.
“Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra”, afirmó en un comunicado.
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Meloni ya había hecho una declaración previa apoyando los esfuerzos del papa por la paz y la reconciliación.
Poco antes de partir hacia un viaje a África, el papa, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas de Trump, que lo calificó de “débil” y “terrible para la política exterior”.
Unas horas más tarde Trump rechazó retractarse de sus palabras. “No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado”, dijo a los periodistas, y volvió a califcarle de “débil”.
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