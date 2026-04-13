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El papa León XIV se dirige a la comunidad argelina en la basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
El papa León XIV se dirige a la comunidad argelina en la basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia AFP

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “inaceptables” las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.

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