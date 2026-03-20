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La princesa Mette-Marit, durante la entrevista con la televisión pública noruega. Foto: Captura de pantalla/NRK
La princesa Mette-Marit, durante la entrevista con la televisión pública noruega. Foto: Captura de pantalla/NRK
Por Agencia EFE

La princesa Mette-Marit de Noruega aseguró este viernes en una entrevista con la televisión pública NRK que fue manipulada y engañada por el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad, y dijo que no sabía nada de sus ataques sexuales.

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