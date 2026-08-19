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Resumen

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Fotografía de archivo del rey Carlos III del Reino Unido con la reina Camila en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor. Foto: EFE/ Neil Hall
Fotografía de archivo del rey Carlos III del Reino Unido con la reina Camila en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor. Foto: EFE/ Neil Hall
Por Agencia EFE

La reina Camila ha admitido lo “difícil” que resultó mantener en secreto el cáncer de su marido, el rey británico Carlos III, poco después de que le fuera diagnosticada la enfermedad a principios de 2024 y empezara su tratamiento.

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