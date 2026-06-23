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Resumen

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El recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, llega al Parlamento británico en Westminster, Londres, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen
El recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, llega al Parlamento británico en Westminster, Londres, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen
Por Agencia EFE

La sucesión de Keir Starmer como líder del laborismo y primer ministro británico ha dividido al partido, entre los que prefieren la ‘coronación’, sin oposición, del popular exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, y los que reclaman unas elecciones primarias para debatir las políticas de la formación.

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