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Resumen

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La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, hoy en Luxemburgo. Foto: EFE/EPA/Olivier Hoslet
La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, hoy en Luxemburgo. Foto: EFE/EPA/Olivier Hoslet
Por Agencia EFE

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

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