El responsable climático de la Unión Europea (UE), Wopke Hoekstra, afirmó este domingo a los medios en Antalya que dan por concluida por hoy la Cumbre del Clima (COP31) tras rechazar el texto final de la Presidencia por no incluir ninguna mención directa a la transición para el abandono de los combustibles fósiles.

“Bueno, hemos concluido y no solo nosotros, una vez más, muchos otros del mundo desarrollado y en desarrollo le habían manifestado antes a la Presidencia que este texto no alcanza ni de cerca el listón mínimo. Aun así, ha decidido presentarlo”, afirmó.

Y añadió que no solo ellos lo han rechazado, por lo que “ese texto no es aceptado por la Conferencia de las Partes”, lo que “deja sobre la mesa el hecho” de que continuarán trabajando, “pero eso será más allá de hoy”, dijo.

“¿Cómo podríamos aceptar un texto que ni siquiera hace referencia a la transición para abandonar los combustibles fósiles? ¿Qué tan ridículo es eso?”, se preguntó el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en su declaración a los medios junto a Hoekstra.

“Ahora bien, trabajamos muy duro y de manera constructiva, y quiero agradecer a las Presidencias de la COP y a sus equipos por el trabajo que hicieron. Dedicamos horas y horas y horas, noches enteras y madrugadas, trabajando duro para lograr una solución y un compromiso. Y desafortunadamente, no pudimos alcanzarlo. Ese no es el final de esto”, aseveró.

En el texto final denominado “Pacto de Antalya”, no hay ningún tipo de mención directa a los combustibles fósiles, aunque sí lo hace de forma implícita a través del Consenso de Emiratos Árabes Unidos de la COP28, donde se acordó la salida gradual de los combustibles fósiles.

El ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, habla con periodistas durante una conferencia de prensa internacional en la COP31 de la ONU sobre el Cambio Climático en Antalya, Turquía, el 20 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Esa falta de mención expresa en el texto es el principal elemento por el que la UE ha rechazado de plano este documento.

A la pregunta de si el formato COP está roto, Hoekstra consideró que no lo cree: “Es claramente imperfecta, y eso ya lo dijimos el año pasado, y desafortunadamente esa debe ser también la conclusión después de esta COP: que el mundo no logra llevar a cabo el tipo de acción que se necesita con urgencia y que los ciudadanos de todo el mundo están pidiendo a gritos”.

Igualmente, aseguró que harán “todo lo posible en casa, en Europa”, a través de lo que llama “iniciativas plurilaterales”, aunque también “a través del multilateralismo”, para hacer todo lo que se puede “para arreglar esto”, aunque -admitió- será “difícil”.

VIDEO RECOMENDADO