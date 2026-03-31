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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun
Por Agencia EFE

La Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por la ley en Israel que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas, que consideró que es discriminatoria y un “paso atrás”.

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