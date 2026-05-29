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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece declaraciones, antes de la reunión semanal del Colegio de Comisarios en Bruselas, Bélgica, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece declaraciones, antes de la reunión semanal del Colegio de Comisarios en Bruselas, Bélgica, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

Los representantes de las instituciones de la Unión Europea (UE) condenaron este viernes la caída de un dron ruso en la ciudad rumana de Galati, cercana a la frontera ucraniana, y afirmaron que Moscú cruza así una línea más en su conflicto contra Ucrania.

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